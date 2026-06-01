Visite du Domaine de Meudon | Musée d’art et d’histoire de Meudon, Musée d’art et d’histoire, Meudon

Visite du Domaine de Meudon | Musée d’art et d’histoire de Meudon Dimanche 7 juin, 15h00 Musée d’art et d’histoire Hauts-de-Seine

Sur réservation – Gratuit – Durée : 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Dimanche 7 juin à 15h

Visite du Domaine de Meudon

La visite guidée débute par l’évocation du château de Meudon dans les salles du musée puis se poursuit sur le Domaine national avec une découverte des lieux (visite de l’Orangerie et promenade sur la Grande Terrasse).

Sur réservation – Gratuit – Durée : 1h30.

Musée d’art et d’histoire 11 rue des Pierres, Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact.musee@mairie-meudon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 23 87 13 »}]

Visite du Domaine national de Meudon visite domaine

Musée d’art et d’histoire de Meudon