Visite du Domaine et de la brasserie de la Rodaie Famille Morin Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Visite du Domaine et de la brasserie de la Rodaie Famille Morin Saint-Nicolas-de-Bourgueil mercredi 17 juin 2026.
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Visite du Domaine et de la brasserie de la Rodaie Famille Morin
284 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-07-01 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-07-01 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09
Visite du domaine viticole, de la brasserie/distillerie et dégustation de vin, de bière ou de whisky
Visite du domaine viticole, de la brasserie/distillerie et dégustation de vin, de bière ou de whisky 6 .
284 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Visit the winery, brewery/distillery and taste wine, beer or whisky
L’événement Visite du Domaine et de la brasserie de la Rodaie Famille Morin Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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