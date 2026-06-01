Visite du Domaine et de la brasserie de la Rodaie Famille Morin Saint-Nicolas-de-Bourgueil mercredi 17 juin 2026.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Visite du Domaine et de la brasserie de la Rodaie Famille Morin

284 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-07-01 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09

Visite du domaine viticole, de la brasserie/distillerie et dégustation de vin, de bière ou de whisky

Visite du domaine viticole, de la brasserie/distillerie et dégustation de vin, de bière ou de whisky 6 .

284 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Visit the winery, brewery/distillery and taste wine, beer or whisky

L’événement Visite du Domaine et de la brasserie de la Rodaie Famille Morin Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE