Visite du donjon, Donjon, Craponne-sur-Arzon
samedi 19 septembre 2026 · Donjon · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Visite du donjon Samedi 19 septembre, 09h00 Donjon Haute-Loire
groupe de 5 personnes max par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Le Donjon de Craponne constitue un des clochers emblématiques de la ville. Un des vestiges de l’époque médiévale.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez votre curiosité en montant au sommet du donjon. Attention, l’accès est parfois étroit et les marches sont irrégulières. Prévoir des chaussures fermées !
durée de la visite : 30 min.
Inscription obligatoire – par téléphone ou sms 06 45 65 17 57 ou par mail : charlene.imbert@craponnesurarzon.fr
Donjon Rue du Donjon 43500 CRAPONNE SUR ARZON Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 23 14 [{« type »: « phone », « value »: « 0645651757 »}] [{« link »: « mailto:charlene.imbert@craponnesurarzon.fr »}] Tour porte emblématique de Craponne.
Le Donjon de Craponne constitue un des clochers emblématiques de la ville. Un des vestiges de l’époque médiévale.
©Alison Astier
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