Visite du donjon, Donjon, Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Visite du donjon Samedi 19 septembre, 09h00 Donjon Haute-Loire

groupe de 5 personnes max par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Le Donjon de Craponne constitue un des clochers emblématiques de la ville. Un des vestiges de l’époque médiévale.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez votre curiosité en montant au sommet du donjon. Attention, l’accès est parfois étroit et les marches sont irrégulières. Prévoir des chaussures fermées !

durée de la visite : 30 min.

Inscription obligatoire – par téléphone ou sms 06 45 65 17 57 ou par mail : charlene.imbert@craponnesurarzon.fr

Donjon Rue du Donjon 43500 CRAPONNE SUR ARZON Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 23 14 [{« type »: « phone », « value »: « 0645651757 »}] [{« link »: « mailto:charlene.imbert@craponnesurarzon.fr »}] Tour porte emblématique de Craponne.

Le Donjon de Craponne constitue un des clochers emblématiques de la ville. Un des vestiges de l’époque médiévale.

©Alison Astier