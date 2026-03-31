UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Craponne-sur-Arzon

Visite du donjon, Donjon, Craponne-sur-Arzon

samedi 19 septembre 2026 · Donjon · Craponne-sur-Arzon

Visite du donjon, Donjon, Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Donjon
Adresse
Rue du Donjon 43500 CRAPONNE SUR ARZON
Ville
43500 Craponne-sur-Arzon
Département
Haute-Loire
Tarif
groupe de 5 personnes max par visite

Visite du donjon Samedi 19 septembre, 09h00 Donjon Haute-Loire

groupe de 5 personnes max par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Le Donjon de Craponne constitue un des clochers emblématiques de la ville. Un des vestiges de l’époque médiévale.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez votre curiosité en montant au sommet du donjon. Attention, l’accès est parfois étroit et les marches sont irrégulières. Prévoir des chaussures fermées !

durée de la visite : 30 min.
Inscription obligatoire – par téléphone ou sms 06 45 65 17 57 ou par mail : charlene.imbert@craponnesurarzon.fr

Donjon Rue du Donjon 43500 CRAPONNE SUR ARZON Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 23 14 [{« type »: « phone », « value »: « 0645651757 »}] [{« link »: « mailto:charlene.imbert@craponnesurarzon.fr »}] Tour porte emblématique de Craponne.
Le Donjon de Craponne constitue un des clochers emblématiques de la ville. Un des vestiges de l’époque médiévale.

©Alison Astier

À voir aussi à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire)