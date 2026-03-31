Visite guidée de la maison du patrimoine, Maison du patrimoine, Craponne-sur-Arzon

Informations pratiques

Visite guidée de la maison du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du patrimoine Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Ouverture au public de la maison du patrimoine.

Expositions d’archéologie et de dentelle de Craponne

Maison du patrimoine 43500 Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 60 05 http://www.craponne-en-velay.com/ Maison en pierre et pans de bois (XVIème – XVIIème siècles), dernier témoin des maisons qui surmontaient autrefois la rue.

Siège de la Société d’archéologie et d’histoire de la région de Craponne, en Velay

Expositions, conférences, documentation stationnement place aux Sabots, ou place aux Laines, ou place Bardon, ou place du Marchedial

Ouverture au public de la maison du patrimoine.

© Gabriel Ferrand