Visite guidée de la maison du patrimoine, Maison du patrimoine, Craponne-sur-Arzon
samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine · Craponne-sur-Arzon
Informations pratiques
Visite guidée de la maison du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Maison du patrimoine Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Ouverture au public de la maison du patrimoine.
Expositions d’archéologie et de dentelle de Craponne
Maison du patrimoine 43500 Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 03 60 05 http://www.craponne-en-velay.com/ Maison en pierre et pans de bois (XVIème – XVIIème siècles), dernier témoin des maisons qui surmontaient autrefois la rue.
Siège de la Société d’archéologie et d’histoire de la région de Craponne, en Velay
Expositions, conférences, documentation stationnement place aux Sabots, ou place aux Laines, ou place Bardon, ou place du Marchedial
Ouverture au public de la maison du patrimoine.
© Gabriel Ferrand
À voir aussi à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire)
- Visite du donjon, Donjon, Craponne-sur-Arzon 19 septembre 2026
- J.E.P. Visite de l’hôtel de Vinols Craponne-sur-Arzon 19 septembre 2026
- La maison Vinols ouvre ses portes, Ancien hôtel de Vinols, Craponne-sur-Arzon 19 septembre 2026
- Bourse aux Vêtements Place Marchédial Craponne-sur-Arzon 22 septembre 2026
- Journées Nationales des Artistes à Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon 2 octobre 2026