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Visite du fonds Sim Copans, Bibliothèque municipale de SOUILLAC, Souillac

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de SOUILLAC · Souillac

Visite du fonds Sim Copans, Bibliothèque municipale de SOUILLAC, Souillac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de SOUILLAC
Adresse
10 rue de la Halle, 46200 Souillac
Ville
46200 Souillac
Département
Lot

Visite du fonds Sim Copans Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque municipale de SOUILLAC Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Découverte du Fonds Sim copans au troisième étage de la bibliothèque municipale, qui propose une riche collection de livres et 2000 vinyles. Ecoutes et visites proposées par Geneviève Bouyjou.
Journée hommage à Sim Copans (1912-2000), universitaire, homme de radio et grand passeur des cultures américaines et du Jazz en France.

Bibliothèque municipale de SOUILLAC 10 rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 0565326792 http://mediatheque.souillac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0565326792 »}]
Biblis en folie 2026

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