Visite du Grand Hôtel La Cloche à Dijon, Grand Hôtel La Cloche, Dijon

Informations pratiques

Visite du Grand Hôtel La Cloche à Dijon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Grand Hôtel La Cloche Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Grand Hôtel La Cloche vous invite à découvrir ses espaces emblématiques lors d’une visite libre suivant un parcours prédéfini, à travers ses salons de réception, son hall majestueux, en traversant également son bar contemporain, ses chambres et son jardin intérieur, et plongez dans plusieurs siècles d’histoire au cœur de Dijon.

L’accès se fait exceptionnellement par l’angle de l’hôtel donnant sur la Place Darcy, offrant une perspective unique sur cette adresse prestigieuse du centre historique de Dijon.

www.hotel-lacloche.fr

Grand Hôtel La Cloche 14 place Darcy, 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « http://www.hotel-lacloche.fr »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Grand Hôtel La Cloche vous invite à découvrir ses espaces emblématiques lors d’une visite libre suivant un parcours prédéfini, à travers ses de…

©P.Louzon Accor