Visite du Grand Hôtel La Cloche à Dijon, Grand Hôtel La Cloche, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Grand Hôtel La Cloche · Dijon
Informations pratiques
Visite du Grand Hôtel La Cloche à Dijon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Grand Hôtel La Cloche Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Grand Hôtel La Cloche vous invite à découvrir ses espaces emblématiques lors d’une visite libre suivant un parcours prédéfini, à travers ses salons de réception, son hall majestueux, en traversant également son bar contemporain, ses chambres et son jardin intérieur, et plongez dans plusieurs siècles d’histoire au cœur de Dijon.
L’accès se fait exceptionnellement par l’angle de l’hôtel donnant sur la Place Darcy, offrant une perspective unique sur cette adresse prestigieuse du centre historique de Dijon.
www.hotel-lacloche.fr
Grand Hôtel La Cloche 14 place Darcy, 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « http://www.hotel-lacloche.fr »}]
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Grand Hôtel La Cloche vous invite à découvrir ses espaces emblématiques lors d’une visite libre suivant un parcours prédéfini, à travers ses de…
©P.Louzon Accor
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Renata chante Piaf Salle des Chantalistes Dijon 18 juillet 2026
- Les Jeudis vin Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès Dijon 23 juillet 2026
- Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Cathédrale St-Bénigne Dijon 1 août 2026
- Tour de France femmes en Côte-d’Or Dijon 4 août 2026
- Renata chante Dijon Salle des Chantalistes Dijon 23 août 2026