Visite du jardin de la Maison diocésaine Saint-François de Sales, Maison diocésaine Saint-François de Sales, Amiens
Visite du jardin de la Maison diocésaine Saint-François de Sales, Maison diocésaine Saint-François de Sales, Amiens samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin de la Maison diocésaine Saint-François de Sales 6 et 7 juin Maison diocésaine Saint-François de Sales Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
La maison diocésaine participe pour la première fois aux rendez-vous aux jardins.
Samedi 6 juin :
_10h : visite guidée (gratuite) du parc avec un botaniste pour y reconnaitre les différentes espèces d’arbres et d’arbustes
_11h30 : inauguration du jardin du cloître, rénové
_De 14h à 18h : visites libres et gratuites, buvette à disposition et espace librairie
Dédicace avec un auteur de livres sur les jardins
Dimanche 7 juin :
_De 14h30 à 17h30 : visites libres et gratuites, buvette à disposition et espace librairie
Maison diocésaine Saint-François de Sales 384 rue Saint-Fuscien Amiens Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 03.22.71.46.00 https://www.amiens.catholique.fr/le-diocese/maison-diocesaine/ Samedi 6 juin :
_10h : visite guidée (gratuite) du parc avec un botaniste pour y reconnaitre les différentes espèces d’arbres et d’arbustes
_11h30 : inauguration du jardin du cloître, rénové, suivi d’un apéritif
_De 14h à 18h : visites libres et gratuites, buvette à disposition et espace librairie
Dédicace avec un auteur de livres sur les jardins
Dimanche 7 juin :
_De 14h30 à 17h30 : visites libres et gratuites, buvette à disposition et espace librairie Accès par le 384, rue Saint-Fuscien, Amiens
Parking sur place
La maison diocésaine participe pour la première fois aux rendez-vous aux jardins.
©MaisondiocésaineSt-FrançoisdeSales
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Exposition L’enfance des méchants, des vilaines et des affreux, Ecole des Loisirs Amiens 1 juin 2026
- Danse La Terre en Transe Amiens 2 juin 2026
- Vernissage Expo et Lecture J’y cours, j’y vole Amiens 4 juin 2026
- Spectacle Messmer 13Hz Amiens 5 juin 2026
- Dreamnight at the Zoo Amiens 5 juin 2026