Visite du jardin de la Maison diocésaine Saint-François de Sales, Maison diocésaine Saint-François de Sales, Amiens

Visite du jardin de la Maison diocésaine Saint-François de Sales 6 et 7 juin Maison diocésaine Saint-François de Sales Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

La maison diocésaine participe pour la première fois aux rendez-vous aux jardins.

Samedi 6 juin :

_10h : visite guidée (gratuite) du parc avec un botaniste pour y reconnaitre les différentes espèces d’arbres et d’arbustes

_11h30 : inauguration du jardin du cloître, rénové

_De 14h à 18h : visites libres et gratuites, buvette à disposition et espace librairie

Dédicace avec un auteur de livres sur les jardins

Dimanche 7 juin :

_De 14h30 à 17h30 : visites libres et gratuites, buvette à disposition et espace librairie

Maison diocésaine Saint-François de Sales 384 rue Saint-Fuscien Amiens Amiens 80090 Somme Hauts-de-France 03.22.71.46.00 https://www.amiens.catholique.fr/le-diocese/maison-diocesaine/ Samedi 6 juin :

_10h : visite guidée (gratuite) du parc avec un botaniste pour y reconnaitre les différentes espèces d’arbres et d’arbustes

_11h30 : inauguration du jardin du cloître, rénové, suivi d’un apéritif

_De 14h à 18h : visites libres et gratuites, buvette à disposition et espace librairie

Dédicace avec un auteur de livres sur les jardins

Dimanche 7 juin :

_De 14h30 à 17h30 : visites libres et gratuites, buvette à disposition et espace librairie Accès par le 384, rue Saint-Fuscien, Amiens

Parking sur place

La maison diocésaine participe pour la première fois aux rendez-vous aux jardins.

©MaisondiocésaineSt-FrançoisdeSales