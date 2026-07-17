Visite du jardin de la MSH Paris Nord, MSH Paris Nord, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite du jardin de la MSH Paris Nord Samedi 19 septembre, 16h00 MSH Paris Nord Seine-Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Le jardin de la MSH Paris Nord est un lieu de biodiversité. Il s’inspire du concept de jardin en mouvement du paysagiste Gilles Clément : les espèces plantées y sont laissées libres à la reconquête, simplement guidées par quelques fauches annuelles. Il accueille des plantes vagabondes et permet à tous, humains et non humains, de coexister sur ce territoire : végétaux, oiseaux, insectes… Au fil d’une promenade commentée, Marianne Hérard, anthropologue de la ville, ingénieure de recherche à la MSH Paris Nord et référente jardin, propose de vous faire découvrir l’histoire et la biodiversité de cet écosystème singulier en milieu urbain.

Avertissement, nous ne sommes pas en mesure de proposer la visite à des enfants et des femmes enceintes.

Découvrir toute la programmation des JEP de la MSH Paris Nord sur son site : https://www.mshparisnord.fr/

MSH Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 55 93 93 00 https://www.mshparisnord.fr/ https://www.facebook.com/MSHParisNord;https://www.linkedin.com/company/5091122/;https://www.canal-u.tv/producteurs/msh_paris_nord;https://bsky.app/profile/www.mshparisnord.fr [{« link »: « https://www.mshparisnord.fr/ »}] Unité d’appui et de Recherche soutenue par le CNRS et les universités Paris 8 et Université Sorbonne Paris Nord (UAR 3258).

Visite commentée des jardin de la MSH Paris Nord par Marianne Hérard, anthropologue de la ville, ingénieure de recherche à la MSH Paris Nord et référente jardin

© Flavie Jeannin