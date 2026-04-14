Visite du Jardin des Grangettes, Le jardin des grangettes, Bar-le-Duc

Visite du Jardin des Grangettes 6 et 7 juin Le jardin des grangettes Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Perché dans cette véritable acropole qu’est la Ville-Haute, le jardin des grangettes offre une vue à couper le souffle de la vallée de l’Orain et de la ville de Bar-le-Duc.

Le jardin des grangettes 8 rue des grangettes 55000 Bar-le-Duc, Meuse, Grand Est Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Petit jardin privé d’inspiration médiévale, créé de toutes pièces dans le quartier historique Renaissance de la ville haute à Bar-le-Duc. parking des grangettes

Perché dans cette véritable acropole qu’est la Ville-Haute, le jardin des grangettes offre une vue à couper le souffle de la vallée de l’Orain et de la ville de Bar-le-Duc.

©Thierry Schell & Thierry Menuel