Visite du jardin historique chemin du jardin historique Mont-Dauphin

Mont-Dauphin

Visite du jardin historique

chemin du jardin historique Jardin historique Mont-Dauphin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 11:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Balade pas comme les autres au jardin historique de Mont-Dauphin anecdotes croustillantes, plantes surprenantes et secrets bien gardés au fil d’une visite commentée pleine de charme, entre nature, histoire et bonne humeur.

.

chemin du jardin historique Jardin historique Mont-Dauphin 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a stroll through Mont-Dauphin?s historic garden, and discover a wealth of fascinating anecdotes, surprising plants and well-kept secrets on a charming guided tour of nature, history and good humor.

L’événement Visite du jardin historique Mont-Dauphin a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras