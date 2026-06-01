Visite du Laboratoire de la Locomysic, Le Laboratoire / La Locomysic, Vienne

Visite du Laboratoire de la Locomysic Samedi 19 septembre, 10h00 Le Laboratoire / La Locomysic Isère

Limité à 90 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Implantée au cœur de la vallée de la Gère, la Locomysic vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Lieu ressource pour les musiques actuelles, l’association s’inscrit dans un territoire marqué par un riche passé industriel, en occupant un bâtiment emblématique du patrimoine local.

Cette journée sera l’occasion de découvrir les espaces de travail, de répétition et de création, mais aussi de mieux comprendre les missions de la Locomysic : accompagnement des artistes, développement de projets culturels et contribution à la vitalité artistique du territoire.

Une rencontre entre patrimoine bâti et patrimoine vivant, où la mémoire des lieux dialogue avec la création contemporaine.

Le Laboratoire / La Locomysic 25 Petite rue de la cocarde 38200 Vienne Vienne 38200 Vallée de Gère Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://locomysic.fr/ Depuis plus de 20 ans, l’association la Locomysic a pour projet de produire des événements musicaux, accompagne les artistes du territoire, agit sur les quartiers, porte des projets autour des musiques actuelles et des cultures urbaines.

Situé dans la vallée de Gère, le Laboratoire est un espace culturel d’accueil. Ouvert en 2006 par la Locomysic, il permet à l’association de promouvoir et accompagner des groupes et artistes locaux grâce à sa salle de concert, son studio d’enregistrement, et ses box de répétition.

Implantée au cœur de la vallée de la Gère, la Locomysic vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Lieu ressource pour les musiques actuelles, l’association s’inscrit …

©Ministère de la Culture