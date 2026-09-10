Visite du mausolée de Georges Cadoudal, Mausolée de Georges Cadoudal, Auray

Informations pratiques

Visite du mausolée de Georges Cadoudal 19 et 20 septembre Mausolée de Georges Cadoudal Morbihan

Visite guidée à 11h, 15h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1823, les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à la mémoire de Georges Cadoudal, chef de la chouannerie bretonne né à Kerléano et à son compagnon d’armes, Mercier la Vendée. L’édifice, ses terrasses et l’escalier sont classés au titre des Monuments historiques.

Mausolée de Georges Cadoudal Kerléano, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008614

En 1823, les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à la mémoire de Georges Cadoudal

© Ville d’Auray