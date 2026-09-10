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Visite du mausolée de Georges Cadoudal, Mausolée de Georges Cadoudal, Auray

samedi 19 septembre 2026 · Mausolée de Georges Cadoudal · Auray

Visite du mausolée de Georges Cadoudal, Mausolée de Georges Cadoudal, Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mausolée de Georges Cadoudal
Adresse
Kerléano, 56400 Auray
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif
Visite guidée à 11h, 15h et 17h.

Visite du mausolée de Georges Cadoudal 19 et 20 septembre Mausolée de Georges Cadoudal Morbihan

Visite guidée à 11h, 15h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1823, les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à la mémoire de Georges Cadoudal, chef de la chouannerie bretonne né à Kerléano et à son compagnon d’armes, Mercier la Vendée. L’édifice, ses terrasses et l’escalier sont classés au titre des Monuments historiques.

Mausolée de Georges Cadoudal Kerléano, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008614
En 1823, les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à la mémoire de Georges Cadoudal

© Ville d’Auray

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