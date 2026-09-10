Visite du mausolée de Georges Cadoudal, Mausolée de Georges Cadoudal, Auray
samedi 19 septembre 2026 · Mausolée de Georges Cadoudal · Auray
Informations pratiques
Visite du mausolée de Georges Cadoudal 19 et 20 septembre Mausolée de Georges Cadoudal Morbihan
Visite guidée à 11h, 15h et 17h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En 1823, les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à la mémoire de Georges Cadoudal, chef de la chouannerie bretonne né à Kerléano et à son compagnon d’armes, Mercier la Vendée. L’édifice, ses terrasses et l’escalier sont classés au titre des Monuments historiques.
Mausolée de Georges Cadoudal Kerléano, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00008614
En 1823, les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à la mémoire de Georges Cadoudal
© Ville d’Auray
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