Visite du Musée d’art contemporain de Montélimar, Musée d’art contemporain de Montélimar, Montélimar

Informations pratiques

Visite du Musée d’art contemporain de Montélimar 19 et 20 septembre Musée d’art contemporain de Montélimar Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« VOYAGES AU LEVANT »

DE NICOLAS BOUVIER

Un rendez-vous photographique d’envergure avec une exposition inédite de clichés de l’écrivain-voyageur suisse Nicolas Bouvier.

Musée d’art contemporain de Montélimar 1 avenue Saint Martin 26200 Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 00 25 46 https://www.montelimar-agglo.fr Le Musée d’art contemporain de Montélimar a été créé en 2008 dans l’ancienne caserne militaire du 45ème Régiment de Transmission. Depuis, chaque année il propose une collection permanente (notamment grâce à la donation de l’artiste Pierre Boncompain) ainsi que des expositions temporaires de grande ampleur. Le Musée d’art contemporain de Montélimar organise chaque été une exposition estivale de renom. La Ville de Montélimar se situe à 150 km au sud de Lyon, 50 km au sud de Valence et 80 km au nord d’Avignon. Le Musée d’art contemporain est au centre-ville au coeur de l’espace Saint-Martin, au rez-de-chaussée de la Maison des Services Publics.

En train et bus :

Gare de Montélimar

Puis possibilité d’accès à pied en 6 minutes ou en taxi

TEMPS DE TRAJET EN TRAIN

TGV : Lyon > Montélimar – 1h / Paris > Montélimar – 3h

TER : Avignon > Montélimar – 1 h / Arles > Montélimar – 1h20

Marseille > Montélimar – 2h / Lyon > Montélimar – 2h

Accès personnes à mobilité réduite :

Le musée est accessible dans son intégralité aux personnes à mobilité réduite.

Places adaptées dans le parking souterrain et rue Bernard Cathelin.

Parking :

Stationnement possible au parking souterrain Saint-Martin.

1ère heure gratuite.

« VOYAGES AU LEVANT »

© Succession Bouvier et Photo Elysée, Lausanne – Fonds Nicolas Bouvier