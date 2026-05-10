Visite du musée de la Mécanographie, Musée Bull et de la Mécanographie, Belfort

Informations pratiques

Visite du musée de la Mécanographie 19 et 20 septembre Musée Bull et de la Mécanographie Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lorsque l’on entre dans le petit musée de la Mécanographie créé par d’anciens ouvriers de Bull Belfort dans les anciens locaux de l’entreprise, l’impression d’un retour dans le temps se fait sentir.

À l’intérieur pas question d’y apercevoir un écran tactile ou un clavier avec le signe « @ » mais plutôt des grosses machines d’une autre époque.

Vous pourrez y découvrir un atelier de mécanographie en fonctionnement avec une perforatrice, une traductrice, une trieuse, une interclasseuse, et le clou de l’atelier, la tabulatrice BS 120, la Rolls de l’époque, qui imprimait 150 lignes par minute. Elle a détenu le record de vitesse mondiale d’impression de 1934 à 1952.

L’autre partie du musée présente un large échantillon des machines de saisie et d’impression, fabriquées à Belfort entre 1960 et 1992, ainsi que la première machine de Magnétographie développée par Bull « Mathilde ».

Cette année, pour les 150 ans de la Télécommunication (le 10 mars 1876 a lieu la première transmission d’un message vocal sur des fils électriques), une exposition retraçant l’histoire et l’évolution des télécommunications sera présentée en partenariat avec l’association « Fil en Fibre ».

Des démonstrations seront proposées à 9h30, 11h, 14h et 16h.

Musée Bull et de la Mécanographie 5 rue Jacqueline-Auriol 90000 Belfort Belfort 90000 Alstom-Technopole Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Lorsque l’on entre dans le petit musée de la Mécanographie créé par d’anciens ouvriers de Bull Belfort dans les anciens locaux de l’entreprise, l’impression d’un retour dans le temps se fait sentir.

© PB2I