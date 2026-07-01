Visite du Musée de la Radiologie (sur inscription), Musée de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale, Paris

Informations pratiques

Visite du Musée de la Radiologie (sur inscription) Samedi 19 septembre, 10h00 Musée de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale Paris

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À l’occasion d’une visite guidée, vous découvrirez comment la radiologie est née à la fin du XIXe siècle puis s’est développée grâce au génie et à la passion des pionniers qui ont cru et participé à l’essor de cette nouvelle discipline médicale.

Vous découvrirez près de 500 objets : tubes à rayons X, maquettes et autres appareils retraçant ces premières décennies d’existence jusqu’aux années 1950.

Durée de la visite 1h, inscription obligatoire.

Musée de la Radiologie et de l’Imagerie Médicale 47 rue de la Colonie 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France +33 (0)1 53 59 59 65 https://www.radiologie.fr/musee-radiologie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/As9dpv2MuE »}] 125 ans de progrès et d’innovation en imagerie médicale depuis la découverte des rayons X.

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© Musée de la Radiologie