Visite du musée du patrimoine de Castillonnès, Commune de Castillonnès, Castillonnès
samedi 19 septembre 2026 · Commune de Castillonnès · Castillonnès
Informations pratiques
Visite du musée du patrimoine de Castillonnès 19 et 20 septembre Commune de Castillonnès Lot-et-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le musée du patrimoine de Castillonnès, son histoire et une remarquable collection de cartes postales anciennes retraçant l’évolution de la commune au fil du temps.
Les textes de l’exposition sont présentés en français et en anglais.
Commune de Castillonnès Place des Cornières, 47330 Castillonnès Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 32 77 27 40 https://www.mairie-castillonnes.fr Bastide du XIIIe siècle. Visite dans les rues de la bastide.
Musée de patrimoine de Castillonnès, son histoire et des anciennes cartes postales. Textes en français and in English
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