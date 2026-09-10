Visite du musée historique du lycée Hoche, Lycée Hoche, Versailles

Informations pratiques

Visite du musée historique du lycée Hoche Samedi 19 septembre, 09h30, 10h45, 12h00 Lycée Hoche Yvelines

Limité à 25 personnes par tranche horaire, les réservations ouvriront début septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Présentation d’objets exceptionnels de la collection de l’abbé Nollet et du cabinet de curiosité du Comte d’Artois. Des thèmes variés : collection de livres d’instituteurs, des instruments de calculs (boulier, règles à calculs, premières calculatrices), objets de physique (dynamomètre, téléscope, héliostat) et de chimie (pièces de verreries) ainsi que de SVT (écorché du docteur Auzoux, crânes, animaux naturalisés, roches du sous-sol de Versailles).

Lycée Hoche 73 Avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0672973324 https://www.amis-musee-hoche.fr/index.php [{« type »: « link », « value »: « http://www.amis-musee-hoche.fr »}] Présentation d’objets exceptionnels de la collection de l’abbé Nollet et du cabinet de curiosité du Comte d’Artois. Des thèmes variés : collection de livres d’instituteurs, des instruments de calculs (boulier, règles à calculs, premières calculatrices), objets de physique (dynamomètre, téléscope, héliostat) et de chimie (pièces de verreries) ainsi que de SVT (écorché du docteur Auzoux, crânes, animaux naturalisés, roches du sous-sol de Versailles). 73 avenue de saint cloud

Visite commentée

©florianaudouin