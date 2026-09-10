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Visite du musée historique du lycée Hoche, Lycée Hoche, Versailles

samedi 19 septembre 2026 · Lycée Hoche · Versailles

Visite du musée historique du lycée Hoche, Lycée Hoche, Versailles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lycée Hoche
Adresse
73 Avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
Limité à 25 personnes par tranche horaire, les réservations ouvriront début septembre

Visite du musée historique du lycée Hoche Samedi 19 septembre, 09h30, 10h45, 12h00 Lycée Hoche Yvelines

Limité à 25 personnes par tranche horaire, les réservations ouvriront début septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Présentation d’objets exceptionnels de la collection de l’abbé Nollet et du cabinet de curiosité du Comte d’Artois. Des thèmes variés : collection de livres d’instituteurs, des instruments de calculs (boulier, règles à calculs, premières calculatrices), objets de physique (dynamomètre, téléscope, héliostat) et de chimie (pièces de verreries) ainsi que de SVT (écorché du docteur Auzoux, crânes, animaux naturalisés, roches du sous-sol de Versailles).

Lycée Hoche 73 Avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 0672973324 https://www.amis-musee-hoche.fr/index.php [{« type »: « link », « value »: « http://www.amis-musee-hoche.fr »}] Présentation d’objets exceptionnels de la collection de l’abbé Nollet et du cabinet de curiosité du Comte d’Artois. Des thèmes variés : collection de livres d’instituteurs, des instruments de calculs (boulier, règles à calculs, premières calculatrices), objets de physique (dynamomètre, téléscope, héliostat) et de chimie (pièces de verreries) ainsi que de SVT (écorché du docteur Auzoux, crânes, animaux naturalisés, roches du sous-sol de Versailles). 73 avenue de saint cloud
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©florianaudouin

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