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Visite du Palais de Justice, Tribunal judiciaire d’Auxerre, Auxerre

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Auxerre

Visite du Palais de Justice, Tribunal judiciaire d’Auxerre, Auxerre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal judiciaire d'Auxerre
Adresse
place du Palais de justice 89000 AUXERRE
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
réservation conseillée, groupes de 10 personnes maximum

Visite du Palais de Justice Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Tribunal judiciaire d’Auxerre Yonne

réservation conseillée, groupes de 10 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir le Palais de justice d’Auxerre, surplomber ses jardins et visiter ses salles d’audiences où sont illustrées 3 des plus anciennes affaires criminelles du département (l’assassinat de l’horloger Vétard-1888 ; le crime de Jully-1909 et l’affaire Moricard-1949).
Vous serez accueillis par des personnels du tribunal et pourrez échanger avec des magistrats, des greffiers et des avocats sur le fonctionnement de l’institution judiciaire.

Tribunal judiciaire d’Auxerre place du Palais de justice 89000 AUXERRE Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « cdad-yonne@justice.fr »}] bus de ville et places de parking payant à proximité
accès PMR
Venez découvrir le Palais de justice d’Auxerre, surplomber ses jardins et visiter ses salles d’audiences où sont illustrées 3 des plus anciennes affaires criminelles du département (l’assassinat de ;…

©christelle rignier TJ Auxerre

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