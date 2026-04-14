Visite du Parc de Marbeaumont, Parc et château de Marbeaumont, Bar-le-Duc

Visite du Parc de Marbeaumont Samedi 6 juin, 15h00 Parc et château de Marbeaumont Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Réaménagé au début du XXe siècle pour servir d’écrin à la demeure du banquier Paul Varin-Bernier, le parc du château de Marbeaumont est organisé à la façon d’un jardin à l’anglaise. Conçu comme un véritable lieu de promenade, vous en découvrirez les secrets historiques et botaniques au cours de cette visite.

Parc et château de Marbeaumont 74 rue de Saint-Mihiel 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 0329795140 [{« type »: « phone », « value »: « 0329791113 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr »}] Témoin de l’architecture de la Belle Époque, qui puise son inspiration dans les styles anciens, le château de Marbeaumont reflète la réussite sociale et économique de son propriétaire, le banquier Paul Varin-Bernier.

Pourtant, sous cet éclectisme se dissimulent des techniques de construction et des matériaux très novateurs au début du XXe siècle. Propriétaire de la banque installée depuis 1812 boulevard de la Rochelle, Paul Varin-Bernier commande en 1903 à l’architecte Jules Renard une demeure située en périphérie de la ville, à l’emplacement d’une villa construite pour son père, Gabriel Varin-Bernier, en 1866. Le luxe et la richesse sont parfaitement exprimés à travers le style historiciste choisi par l’architecte : se mêlent ainsi l’architecture en brique et pierre de l’époque Louis XIII, les hauts toits à la française de la Renaissance, des motifs décoratifs évoquant les rois de France, et l’architecture de métal et de verre ornée de motifs floraux de l’Art nouveau.

Si la pierre d’Euville, la brique, l’ardoise et le zinc donnent une apparence traditionnelle au château, les techniques de construction mises en œuvre sont extrêmement modernes pour l’époque.

Ainsi, les dalles du sous-sol et du rez-de-chaussée sont en ciment armé, et la charpente, entièrement métallique, a été réalisée selon le procédé Eiffel par l’entreprise barisienne Dyckoff. Les Varin-Bernier disposaient également de tout le confort alors exigé par la haute bourgeoisie : ascenseur, téléphone, chauffage, eau froide et chaude et surtout électricité à tous les étages.

La conception du parc à l’anglaise fut confiée à Philippe et Arbeaumont, paysagistes de Vitry-le-François, vers 1866-1869. Ses nombreuses allées ménagent des points de vue sur le château, dont l’aspect ostentatoire trouve un écho dans la richesse des couleurs et des formes des espèces rares présentes dans le parc (fau de Verzy, micocoulier, tulipier, arbre aux quarante écus…).

Occupé par l’État-major allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale, le château fut vendu à la Ville de Bar-le-Duc en 1946. Il abrite depuis 1996 la Médiathèque Jean-Jeukens, nom du maire à l’origine de cet achat.

Ce parc a été créé en 1905 à l’occasion de la construction du château de la famille Varin-Bernier.

Il se compose de nombreuses espèces rares qui sont identifiées par des bornes. Ces repères constituent un parcours botanique, incitant les flâneurs à se promener parmi de majestueux spécimens : séquoia, tilleul, hêtre pourpre, gingko bilboa, …

Le parc possède également un « Faux de Verzy », spécimen rare et unique dans le département. Une curiosité qui mérite à elle seule le détour ! Parking sur place

Réaménagé au début du XXe siècle pour servir d’écrin à la demeure du banquier Paul Varin-Bernier, le parc du château de Marbeaumont est organisé à la façon d’un jardin à l’anglaise. Conçu comme un de…

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