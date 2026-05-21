Visite du parc Floral de Paris devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château Paris
Visite du parc Floral de Paris devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château Paris lundi 22 juin 2026.
22/06/26 10H00 Le parc Floral de Paris
Les patios et Pavillons nous permettent d’être à
l’abri des intempéries
Le parc Floral est l’un des 4 sites du jardin Botanique de
la Ville de Paris.
Créé en 1969 pour accueillir une exposition horticole
internationale, le parc Floral de Paris présente encore aujourd’hui des collections
végétales extérieures, nationalement reconnues d’iris, de pivoines et de dahlias
parmi lesquels se trouve celui créé par les jardiniers de la Ville de Paris pour
les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 couleurs rouge orangé pour évoquer la
flamme olympique.
Les aménagements anciens et récents ; la tourbière alcaline,
le jardin de l’Évolution planté uniquement d’espèces indigènes d’Île-de-France,
ou encore le jardin alpin favorisent la biodiversité du site. La visite des pavillons
notamment l’hiver, permet d’admirer les plantes de l’ère du Jurassique,
une exposition permanente de bonsaïs, ainsi que des plantes textiles et
cosmétiques.
Rendez-vous : devant l’entrée du Parc Floral côté
esplanade du Château
À la découverte du jardin botanique de Paris
Le lundi 22 juin 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T11:30:00+02:00
devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château cours des maréchaux Marigny 75012 devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du ChâteauParis
visitesnature@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
Afficher la carte du lieu devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Midi-théâtre à la Mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS 21 mai 2026
- Peindre pour l’InKlusion – Kiosques en fête 2026 Square Serge Reggiani Paris 21 mai 2026
- Les archives de la SNCF, quelles ressources disponibles ? Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris 21 mai 2026
- Rencontre avec Thérèse Encrenaz et Athéna Coustenis autour de l’ouvrage « L’énigme de la vie dans le cosmos », Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam), Paris 21 mai 2026
- Cocktail Recrutement à Paris : Décrochez un emploi ! Paris Paris 21 mai 2026