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Visite du parc Floral de Paris devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château Paris

Visite du parc Floral de Paris devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château Paris

Visite du parc Floral de Paris devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château Paris lundi 22 juin 2026.

Lieu : devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château

Adresse : cours des maréchaux Marigny

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

22/06/26 10H00 Le parc Floral de Paris

Les patios et Pavillons nous permettent d’être à
l’abri des intempéries

Le parc Floral est l’un des 4 sites du jardin Botanique de
la Ville de Paris.

Créé en 1969 pour accueillir une exposition horticole
internationale, le parc Floral de Paris présente encore aujourd’hui des collections
végétales extérieures, nationalement reconnues d’iris, de pivoines et de dahlias
parmi lesquels se trouve celui créé par les jardiniers de la Ville de Paris pour
les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 couleurs rouge orangé pour évoquer la
flamme olympique.

Les aménagements anciens et récents ; la tourbière alcaline,
le jardin de l’Évolution planté uniquement d’espèces indigènes d’Île-de-France,
ou encore le jardin alpin favorisent la biodiversité du site. La visite des pavillons
notamment l’hiver, permet d’admirer les plantes de l’ère du Jurassique,
une exposition permanente de bonsaïs, ainsi que des plantes textiles et
cosmétiques.

Rendez-vous : devant l’entrée du Parc Floral côté
esplanade du Château

À la découverte du jardin botanique de Paris
Le lundi 22 juin 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T11:30:00+02:00

devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du Château cours des maréchaux Marigny  75012 devant l’entrée du Parc Floral côté esplanade du ChâteauParis
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