Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : la collégiale-citadelle, Collégiale de Pont-Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit

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Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : la collégiale-citadelle 19 et 20 septembre Collégiale de Pont-Saint-Esprit Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Collégiale et citadelle

La collégiale, également appelée chapelle du Saint-Esprit, est construite entre 1310 et 1326 par la confrérie de l’Œuvre du Saint-Esprit, après autorisation de Philippe le Bel, afin d’accueillir les malades, les pauvres et les enfants abandonnés.

Sa chapelle, édifiée dès 1319, adopte le style gothique septentrional : une nef unique prolongée d’un chœur et d’une abside pentagonale, avec une baie permettant aux malades d’assister aux offices.

Entre 1475 et 1477, l’architecte Blaise Lécuyer achève la nef et réalise le portail sud de style gothique flamboyant, orné de choux frisés. Ce chef-d’œuvre, alliant rigueur et élégance, est classé au titre des monuments historiques en 1910. Il demeure le principal témoin de l’ambition artistique et spirituelle du lieu.

Dominant le Rhône, la citadelle fut un point stratégique majeur. Après la prise de la ville par les protestants, puis son retour aux mains des catholiques, le gouverneur Alphonse d’Ornano fait bâtir une forteresse entre 1585 et 1595. Sous Louis XIII, entre 1621 et 1627, Jean de Beins construit une citadelle pentagonale avec bastions. Vauban renforce ensuite les défenses au XVIIᵉ siècle.

Peu à peu, elle perd son rôle militaire et tombe en désuétude au XIXᵉ siècle. Occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle sert de prison : plus d’un millier de résistants y sont détenus et plusieurs centaines y sont exécutés.

Bombardée en 1944, elle est démolie en 1947. Aujourd’hui, seuls quelques vestiges subsistent, témoins de son passé stratégique et des conflits qui l’ont marquée.

Collégiale de Pont-Saint-Esprit Avenue Pasteur 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 06 37 32 39 92 COLLÉGIALE – CITADELLE

XIVe siècle. Hôpital puis collégiale et site d’accueil pour les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. A partir du XVIIe siècle, lors des guerres de religion, une citadelle est construite pour défendre le pont et la ville et englobe la Collégiale et l’Hôpital. Une partie a été détruite en 1944 et en 1948. Mais les vestiges sont remarquables, notamment le monumental portail gothique de l’archi- tecte Blaise Lecuyer .

■ Chapelle et hôpital inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 2013

COLLÉGIALE – CITADELLE

©Mairie de Pont Saint Esprit