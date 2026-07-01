Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : la maison des patrimoines, Mairie de Pont-Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : la maison des patrimoines 19 et 20 septembre Mairie de Pont-Saint-Esprit Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située sur l’ancienne place du marché, la Maison des patrimoines fut, dès le Moyen Âge, le siège du pouvoir communal. Reconstruite en 1615 avec un beffroi dominant la ville, elle symbolisait alors le pouvoir consulaire.

Au XVIIIe siècle, l’architecte Rollin remania sa façade dans un style néoclassique équilibré. Face à d’importants désordres structurels, l’édifice fut ensuite reconstruit en 1833 par l’architecte Pralong, tout en conservant sa cave. Celle-ci abrite une rare glacière monumentale construite en 1779.

Au XXe siècle, le bâtiment connaît plusieurs usages : école de musique, bibliothèque, musée municipal Paul-Raymond de 1978 à 2015, puis siège de l’Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH).

Finalement renommée Maison des patrimoines, elle est aujourd’hui un centre de ressources et d’animation consacré au patrimoine local. Par sa situation stratégique et la richesse de ses vestiges, elle témoigne de l’histoire sociale et urbaine de la ville, tout en incarnant la mémoire vivante du centre ancien.

Mairie de Pont-Saint-Esprit Place de l’hôtel de ville, 30130 Pont-Saint Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie MAISON DES PATRIMOINES

La maison des Patrimoines, située sur l’ancienne place du marché, fut dès le Moyen Âge le siège du pouvoir communal. Reconstruite en 1615 avec un beffroi dominant la ville, elle symbolisait le pouvoir consulaire.

Au XVIIIe siècle, l’architecte Rollin remania la façade dans un style néoclassique équilibré.

Face à d’importants désordres structurels, l’édifice est reconstruit en 1833 par l’architecte Pralong, tout en conservant la cave, qui abrite une rare glacière monumentale construite en 1779.

Au XXe siècle, le bâtiment accueille divers usages : école de musique, bibliothèque, musée municipal Paul-Raymond (1978–2015), puis le siège de l’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Il est finalement renommé,

Maison des Patrimoines, devenue un centre de ressources et d’animation consacré au patrimoine local.

Par sa situation stratégique et la richesse de ses vestiges, il témoigne de l’histoire sociale et urbaine de la ville et incarne la mémoire vivante du centre ancien.

MAISON DES PATRIMOINES

©Mairie de Pont Saint Esprit