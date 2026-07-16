Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : le lavoir municipal, Lavoir municipal, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : le lavoir municipal 19 et 20 septembre Lavoir municipal Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Le lavoir municipal, édifié en 1832 sur les rives du Rhône, est un témoin remarquable de l’urbanisme hygiéniste du XIXᵉ siècle. Conçu par l’architecte Pralong, il répondait à la volonté d’améliorer l’hygiène et la vie quotidienne d’une population en expansion.

Le bâtiment, d’allure monumentale, est composé d’un corps central à pignons découverts, percé de serliennes, et de deux ailes latérales abritant de vastes bassins. La façade est ornée de sculptures aux motifs marins, notamment un dauphin et des têtes de Neptune. Les piliers et colonnes sont monolithiques et posés dans le sens du lit. Les parements des murs d’allèges et les clavages des arcs de niche présentent la particularité d’être en briques vernissées, et non émaillées.

Lieu de travail et de sociabilité féminine, le lavoir a ensuite connu l’abandon. Inscrit au titre des Monuments historiques en 2005, il est le seul lavoir protégé du Gard. Il a frôlé la ruine en 2011 après la rupture d’une poutre.

Une ambitieuse restauration, menée entre 2012 et 2015 et financée en grande partie par la direction régionale des affaires culturelles et la Fondation du patrimoine, lui a valu les Rubans du patrimoine en 2017.

Lavoir municipal Rue Jean-Moulin, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 04 66 82 19 70 https://pontsaintesprit.fr/ Le lavoir municipal de Pont-Saint-Esprit date du XIXe siècle. Il a été édifié afin de magnifier cette entrée principale nommée faubourg Saint-Jacques.

Le lavoir a été construit selon les plans de l’architecte Pralong, dans un style néo-classique. Ses dimensions monumentales permettent à deux ailes d’abriter des bassins de 14 x 4 m, de part et d’autre d’un corps central.

Laissé sans entretien, il a bien failli disparaître. La municipalité, avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la région Occitanie, du Département du Gard, et de la Fondation du Patrimoine, l’a restauré en 2015.

Le lavoir municipal a été inscrit au titre des Monuments historiques en 2005 et primé aux « Rubans du Patrimoine » en 2017.

Il accueille aujourd’hui notamment des concerts d’été. Parking à proximité.

LE LAVOIR MUNICIPAL

©Mairie de Pont Saint Esprit