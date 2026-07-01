Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit, Scène-Chapelle des pénitents, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit 19 et 20 septembre Scène-Chapelle des pénitents Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fondée par la confrérie des Pénitents noirs en 1600, la chapelle Saint-Jean-Baptiste voit sa construction débuter en 1647 et s’achever en 1657. Destinée à l’accompagnement des mourants et à la charité, elle adopte un plan simple à nef unique, contrastant avec une façade richement décorée, influencée par l’architecture italienne via Avignon.

Le portail monumental, les colonnes corinthiennes, les festons, la niche centrale ornée de volutes et la statue de saint Jean-Baptiste, ajoutée en 1898, marquent cette façade attribuée à l’ingénieur Dastet. À l’intérieur, les gypseries baroques témoignent d’un raffinement sobre, enrichi au XVIIIᵉ siècle.

Saisie à la Révolution, la chapelle devient un club patriotique avant de retrouver sa fonction religieuse en 1855. De nouveaux aménagements sont réalisés, notamment un clocher en 1840 et une balustrade avec statue de la Vierge en 1860. La confrérie décline cependant et disparaît entre les deux guerres.

À partir de 1950, l’édifice est reconverti en salle de spectacle sous le nom de « Salle Mitral », puis devient, en 2012, « La Scène », un espace culturel vivant. La façade est inscrite au titre des Monuments historiques en 1939, puis l’ensemble de l’édifice est classé en 2005.

Scène-Chapelle des pénitents Rue de la Paroisse, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie SCÈNE-CHAPELLE DES PÉNITENTS

Fondée par la confrérie des Pénitents noirs en 1600, la chapelle Saint-Jean-Baptiste voit sa construction débuter en 1647 pour s’achever en 1657. Destinée à l’accompagnement des mourants et à la charité, elle adopte un plan simple à nef unique, contrastant avec une façade richement décorée, influencée par l’architecture italienne via Avignon.

Le portail monumental, les colonnes corinthiennes, les festons, la niche centrale ornée de volutes et la statue de saint Jean-Baptiste (ajoutée en 1898) marquent cette façade, attribuée à l’ingénieur Dastet. À l’intérieur, les gypseries baroques

témoignent d’un raffinement sobre, enrichi au XVIIIe siècle.

Saisie à la Révolution, la chapelle devient un club patriotique, avant de retrouver sa fonction religieuse en 1855. De nouveaux aménagements sont réalisés, notamment un clocher en 1840 et une balustrade avec statue de la Vierge en 1860. La confrérie

décline cependant et disparaît entre les deux guerres.

À partir de 1950, l’édifice est reconverti en salle de spectacle sous le nom de « Salle Mitral », puis devient en 2012 « La Scène », espace culturel vivant. La façade est inscrite aux Monuments historiques en 1939, suivie du classement de l’ensemble en Accès PMR

SCÈNE-CHAPELLE DES PÉNITENTS

Mairie de Pont Saint Esprit©