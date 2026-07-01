Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : l’Hôtel-Dieu, Chapelle de l’Hôtel-Dieu, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : l’Hôtel-Dieu 19 et 20 septembre Chapelle de l’Hôtel-Dieu Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Hôtel-Dieu, fondé au XIVᵉ siècle, s’est développé dès 1633 hors des murs de la ville, avec l’installation des sœurs de la Visitation. La construction du couvent et de sa chapelle débute dans les années 1630. La chapelle est reconstruite en 1740 afin d’être agrandie. Son décor baroque, réalisé par un artiste italien, témoigne d’un grand raffinement.

La Révolution désaffecte le couvent puis, au XIXᵉ siècle, l’hôpital médiéval est transféré dans ces bâtiments. D’importants travaux sont menés à partir de 1832, avec notamment la reconstruction néoclassique de la façade de la chapelle en 1850, bénie en 1851. L’ensemble hospitalier, symbole de l’histoire sociale et religieuse locale, est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2005.

L’aménagement intérieur date des années 1766. Sur le plafond à petits caissons, la colombe du Saint-Esprit ainsi que le portrait font référence à saint François de Sales, fondateur de l’ordre de la Visitation, passé à Pont-Saint-Esprit en 1622. Cette chapelle abrite également un bas-relief représentant le culte des abeilles, les avettes, ainsi qu’un tableau intitulé Le Vœu de Louis XIII.

Chapelle de l’Hôtel-Dieu Rue Jean Moulin, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 04 66 82 19 70 https://pontsaintesprit.fr/ Les Visitandines ont fait construire la chapelle de leur monastère en 1639.

Décorée ensuite en 1742 par un artiste italien, elle doit l’essentiel de son aménagement intérieur à un architecte chargé en 1766 de reprendre les dorures et sculptures abimées par la foudre.

Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul (icônes), puis le peintre Léon Alègre (scènes de vie), ont achevé la décoration très fournie de ce lieu étonnant.

La chapelle est aujourd’hui fermée au public et ne se visite que pour des occasions exceptionnelles. Parking à proximité.

L’Hôtel-Dieu, fondé au XIVe siècle, s’est développé dès 1633 hors

©Mairie de Pont Saint Esprit