Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : le pont du Saint-Esprit, Pont du Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : le pont du Saint-Esprit 19 et 20 septembre Pont du Saint-Esprit Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pont du Saint-Esprit

Le pont du Saint-Esprit, construit entre 1265 et 1309 par la confrérie de l’Œuvre du Saint-Esprit, reliait le Languedoc à la Provence. Long de 919 mètres et composé à l’origine de 26 arches, il fut le plus long pont médiéval connu.

Construit en moellons calcaires, il présente des arches en plein cintre ou légèrement brisées, ainsi que des piles avec éperons triangulaires pour résister au courant. Le pont comprenait également des oratoires, une chapelle, une tour de péage et une prison.

Aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, il fut élargi, et deux arches furent remplacées par une arche marinière en fonte afin de faciliter le passage fluvial. Cette arche fut détruite en 1944 lors des bombardements alliés, puis reconstruite en béton en 1954.

Le pont demeure aujourd’hui un emblème architectural et historique majeur de Pont-Saint-Esprit.

Pont du Saint-Esprit D994, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 04 66 82 19 70 https://pontsaintesprit.fr/ Le pont du Saint-Esprit a été achevé au début du XIVe siècle. Sa construction a duré 44 ans, de 1265 à 1309. La gestion et le financement ont été confiés à des marchands regroupés autour de l’œuvre du Saint-Esprit, d’où son nom.

Le pont a ensuite été élargi au XIXe siècle : deux arches d’origine ont été remplacées par une arche en fonte (pour permettre le passage de bateaux plus larges), mais cette arche a été détruite lors du bombardement du 15 août 1944 et reconstruite ensuite en béton armé en 1954.

Ce pont de 26 arches sur près d’un kilomètre, est le plus vieux pont sur le Rhône. Parking à proximité.

PONT DU SAINT-ESPRIT

©Mairie de Pont Saint Esprit