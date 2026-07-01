Visite libre du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : la Cazerne, La Cazerne, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Visite libre du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : la Cazerne 19 et 20 septembre La Cazerne Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite entre 1714 et 1719 pour loger les troupes, la caserne Pépin est un édifice militaire imposant, conçu par Cubizol, Thibou et l’ingénieur Dastet. Elle se présente comme un quadrilatère sobre et fonctionnel, organisé autour d’une vaste cour, avec un portail monumental orné des armes royales.

Durant deux siècles, elle accueille différents régiments, dont la Légion étrangère, ainsi que jusqu’à 926 hommes et 80 chevaux. Après 1920, le départ des garnisons amorce son déclin militaire. De 1931 à 1944, la Garde républicaine s’y installe. L’édifice n’est pas réquisitionné pendant l’Occupation.

Après la Libération, la caserne accueille les Forces françaises de l’intérieur (FFI), la gendarmerie et des services civils. En 1979, le départ des gendarmes permet sa reconversion progressive en Centre Pépin, regroupant associations, commerces et services municipaux.

Entre 2011 et 2018, une importante rénovation est menée afin de moderniser le bâtiment tout en respectant son caractère historique. Inauguré en 2018, il reprend en 2019 son nom d’origine : La Cazerne.

La Cazerne Boulevard Gambetta, 30130 Pont-Saint Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie LA CAZERNE

Construite entre 1714 et 1719 pour loger les troupes, la caserne Pépin est un édifice militaire imposant, conçu par Cubizol, Thibou et l’ingénieur Dastet. Elle se présente comme un quadrilatère sobre et fonctionnel autour d’une vaste cour, avec un portail monumental orné des armes royales.

Durant deux siècles, elle accueille différents régiments, dont la Légion étrangère, et jusqu’à 926 hommes et 80 chevaux. Après 1920, le départ des garnisons amorce son déclin militaire. De 1931 à 1944, la Garde républicaine s’y installe. L’édifice n’est pas réquisitionné pendant l’Occupation.

Après la Libération, la caserne accueille les Forces françaises de l’intérieur (FFI), la gendarmerie et des services civils. En 1979, le départ des gendarmes permet sa reconversion progressive en Centre Pépin, regroupant associations, commerces et

services municipaux.

Entre 2011 et 2018, une importante rénovation est menée pour moderniser le bâtiment tout en respectant son caractère historique. Inauguré en 2018, il reprend en 2019 son nom d’origine : La Cazerne

LA CAZERNE

Mairie de Pont Saint Esprit©