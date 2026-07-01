Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : le prieuré Saint-Pierre, Prieuré Saint-Pierre, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Visite du patrimoine de Pont-Saint-Esprit : le prieuré Saint-Pierre 19 et 20 septembre Prieuré Saint-Pierre Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le prieuré Saint-Pierre, fondé en 948 par Géraud d’Uzès, est l’une des plus anciennes fondations clunisiennes de la région. Doté d’un vaste domaine agricole et d’un ensemble conventuel prospère au Moyen Âge, il est reconstruit vers 1180 avec une façade inspirée de l’Antiquité, puis remanié entre 1302 et 1308 dans un style gothique, après des crues et des incendies.

Dévasté par les guerres de Religion entre 1562 et 1567, il tombe ensuite en ruine. Un ambitieux projet de reconstruction est lancé en 1779, donnant à l’édifice un plan en croix grecque, rare en Languedoc, ainsi qu’une coupole centrale. Désaffecté pendant la Révolution, il devient successivement entrepôt, église paroissiale, école, magasin militaire puis locaux administratifs. La présence de cartes peintes dans les chapelles latérales témoigne notamment de son usage scolaire.

Son architecture mêle éléments romans, gothiques et néoclassiques : façade sobre à fronton classique, murs anciens visibles et campanile remanié au XVIIᵉ siècle.

Classé au titre des Monuments historiques en 1988, le prieuré Saint-Pierre a été restauré entre 2014 et 2016. Il accueille aujourd’hui concerts et expositions.

Prieuré Saint-Pierre Rue de la Paroisse 30130 Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 06 37 32 39 92 Le prieuré Saint-Pierre

XIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. En 948, Saint-Saturnin (ancien nom de Pont-Saint-Esprit) devient la septième “fille” de l’abbaye de Cluny, et son prieur y bâtit ce monastère.

Le chœur est rebâti au XIVᵉ siècle, puis la nef au XVIIIᵉ, avant d’être pillée à la Révolution, comme l’ensemble du monastère.

Aujourd’hui, le prieuré est un lieu culturel, et le temple protestant occupe l’ancienne sacristie.

Classé Monument historique depuis 1988.

PRIEURÉ SAINT-PIERRE

©Mairie de Pont Saint Esprit