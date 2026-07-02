Visite du pavillon du Verger, Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire, Rambouillet

Informations pratiques

Visite du pavillon du Verger 19 et 20 septembre Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Édifié à partir de 1807, cet hôtel particulier fut rapidement affecté au Roi de Rome, fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise d’Autriche. Dans les années 1830, il est partagé entre plusieurs propriétaires et perd sa partie centrale. Dans le jardin attenant à la partie devenue publique se trouve aujourd’hui le pavillon du Verger. Ce petit pavillon de jardin, récemment restauré, est daté du début des années 1770.

Palais du Roi de Rome – musée d’art et d’histoire Place du Roi de Rome, 78120 Rambouillet, France Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France 0175034450 https://rambouillet.fr/annuaire/palais-du-roi-de-rome-musee-dart-et-dhistoire Palais du Roi de Rome construit par Auguste Famin de 1809 à 1815, à l’emplacement de l’hôtel du Gouvernement construit en 1787 par Jacques-Jean Thévenin, et dont il conserve les ailes basses bordant la cour jusqu’à la rue. Construction de Famin d’inspiration toscane du Quattrocento. Pavillon du Verger (détaché du parc du château de Rambouillet et rattaché au domaine du Roi de Rome) édifié pendant la première moitié du XVIIIe siècle, surélevé au XIXe siècle. Gare SNCF Ligne N – Rambouillet.

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