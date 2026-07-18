Visite du Puits de Moïse, Parking visiteurs Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon

Informations pratiques

Visite du Puits de Moïse 19 et 20 septembre Parking visiteurs Centre hospitalier La Chartreuse Côte-d’Or

15 personnes maximum dans l’édicule | Non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez ce chef-d’œuvre réalisé il y a plus de 500 ans par le sculpteur Claus Sluter. Érigé au milieu de l’actuel centre hospitalier, derrière la gare de Dijon, au centre du grand cloître, le puits est orné des statues du roi David et de Moïse ainsi que de celles des quatre prophètes.

Le réalisme et la magnificence du calvaire font du Puits de Moïse l’un des chefs-d’œuvre du gothique international. Il illustre brillamment la richesse et la finesse de la sculpture burgondo-flamande de la fin du XIVe siècle. Le grand parc qui entoure le Puits de Moïse réserve, en outre, une agréable promenade.

Parking visiteurs Centre hospitalier La Chartreuse Boulevard Chanoine Kir, 21000 Dijon Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 11 44 Non accessible aux PMR.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez ce chef-d’œuvre réalisé il y a plus de 500 ans par le sculpteur Claus Sluter. Érigé au milieu de l’actuel centre hospitalier, derrière …

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