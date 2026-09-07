Visite du quartier des Bleuets, Quartier des bleuets, Créteil

Informations pratiques

Visite du quartier des Bleuets Dimanche 20 septembre, 14h00 Quartier des bleuets Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la ville de Créteil en partenariat avec le CAUE du Val-de-Marne organise une visite du quartier des Bleuets.

Construit entre 1959 et 1962, le quartier des Bleuets est un ensemble labellisé Architecture Contemporaine Remarquable. Il témoigne de l’engagement de l’architecte Paul Bossard dans la construction d’une architecture de qualité : emploi de la pierre, du verre et du bois, appartements bénéficiant d’un double ensoleillement, espaces verts vallonnées autour des immeubles, petits cheminements piétonniers.

L’ensemble a été réhabilité en 2015 dans le respect de son architecture d’origine.

Au cœur du quartier, le nouvel espace Jean Ferrat, Maison pour Tous, se veut un lieu ouvert à la population et à ses initiatives, à l’image du jardin partagé entretenu par ses habitants.

Quartier des bleuets 21 rue charles Beuvin, 94000 Créteil Créteil 94000 Bleuets – Bordières – Buttes – Halage- Pinsons Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caue.pr-rooms.com/release.aspx?ID=229405 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 52 55 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@caue94.fr »}] Le quartier des Bleuets, livrés en 1962, est l’œuvre majeure de Paul Bossard, architecte moderne qui conçoit à Créteil un ensemble moderne de qualité. Construit entre 1959 et 1962, le quartier des Bleuets a été réalisé pour répondre à la crise du logement dénoncée par l’Abbé Pierre en 1954.

Il témoigne de la recherche esthétique de son architecte, qui dessine des appartements traversant bénéficiant d’un double ensoleillement, d’espaces verts vallonnés autour des immeubles, et de petits cheminement piétonniers.

Le quartier des Bleuets a reçu le label « Patrimoine architectural du XXème siècle » en 2008 et ses il a été entièrement rénové en 2017 . Métro 8 Maison Alfort Les Juliottes – Bus 281

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©Michel Escuriol