Visite du site des Archives nationales, Archives nationales de France, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite du site des Archives nationales 19 et 20 septembre Archives nationales de France Seine-Saint-Denis

Gratuit limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites du bâtiment

Venez découvrir l’envers du décor de ce bâtiment contemporain abritant l’Histoire de France sur quinze siècles. Quels sont les documents précieux conservés dans ces kilomètres de rayonnage ? Peut-on avoir accès à tous les documents produits par l’État ?

Visites guidées le samedi à 14 h 15, 15 h, 16 h et 17 h

Visite guidée le samedi en LSF à 14 h 30 inscriptions par mail developpement-publics.an@culture.gouv.fr

Visites guidées le dimanche 14 h 30, 15 h, 16 h et 17 h

Archives nationales de France 59 Rue Guynemer (Pierrefitte-sur-Seine), 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0175472000 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/infos-pratiques/salle-de-lecture-de-pierrefitte-sur-seine [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}] [{« link »: « mailto:developpement-publics.an@culture.gouv.fr »}] Inauguré en 2013 par le président de la République, le site de Pierrefitte-sur-Seine est le plus grand centre d’archives en Europe. Il est érigé au cœur du département de la Seine-Saint-Denis, à proximité de l’université Paris 8.

Ce projet ambitieux illustre la volonté de l’État d’inscrire un nouveau site dans le développement du Grand Paris, en privilégiant accessibilité et démocratisation culturelle.

Sa capacité de conservation est de plus de 350 km linéaires d’archives qui seront tous occupés d’ici 2027. Un projet d’extension est en cours pour agrandir les magasins de conservation. Métro : Saint-Denis Université (ligne 13). Tramway: ligne T5, station Guynemer-stade Auguste Delaune. Bus : lignes 168, 253, 255, 256, 268, 353 et 356, station Saint-Denis Université. Parking Q-Park Saint-Denis Université – rue Toussaint-Louverture, 93200 Saint-Denis.

Visite commentée

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