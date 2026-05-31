Visite du TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, Poitiers

Visite du TAP Samedi 19 septembre, 15h00 Théâtre Auditorium de Poitiers Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Vous n’avez jamais osé franchir les portes du TAP, ou vous souhaitez découvrir l’histoire et les coulisses de la scène nationale ? Vous êtes les bienvenus.

Au fil de la visite, les élèves en théâtre, danse et musique du Conservatoire de Grand Poitiers vous surprennent avec des impromptus artistiques.

Théâtre Auditorium de Poitiers 1 boulevard de Verdun, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 33549392929 https://www.tap-poitiers.com [{« type »: « email », « value »: « accueilpublic@tap-poitiers.com »}] Le TAP – Théâtre-Auditorium de Poitiers comprend un auditorium de 1 020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et de nombreux espaces de convivialité. Inauguré en 2008, il est l’œuvre de l’architecte portugais Joao Luis Carrilho Da Graça.

Vous n’avez jamais osé franchir les portes du TAP, ou vous souhaitez découvrir l’histoire et les coulisses de la scène nationale ? Vous êtes les bienvenus.

©TAP