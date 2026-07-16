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Visite du Temple à Amiens et découverte de l’orgue, Temple protestant d’Amiens, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant d'Amiens · Amiens

Visite du Temple à Amiens et découverte de l’orgue, Temple protestant d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple protestant d'Amiens
Adresse
24 Rue Jean Catelas, 80000 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

Visite du Temple à Amiens et découverte de l’orgue 19 et 20 septembre Temple protestant d’Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Nous vous invitons très chaleureusement à visiter le lieu de culte de la paroisse protestante de la Somme à Amiens, le Temple. Vous pourrez découvrir un bâtiment datant des années 1950, exemple de l’architecture d’après-guerre, et en apprendre davantage sur les enjeux liés à sa conservation. Nous vous invitons également à admirer l’orgue unique de l’édifice, datant des années 1920, et à écouter des morceaux joués à l’orgue. Nous serons ravis de vous accompagner lors de votre visite et de répondre à vos questions.

Temple protestant d’Amiens 24 Rue Jean Catelas, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France https://amiens.epudf.org/ Le temple actuel, inauguré en 1952, remplace un édifice préexistant situé rue de Metz. L’architecte Maneval a realisé un ensemble de bâtiments, donc le temple, le presbytère, une salle de réunion et un logement.
Nous vous invitons très chaleureusement à visiter le lieu de culte de la paroisse protestante de la Somme à Amiens, le Temple. Vous pourrez découvrir un bâtiment datant des années 1950, exemple de et…

©Michèle Leneutre

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