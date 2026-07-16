Visite du Temple à Amiens et découverte de l’orgue, Temple protestant d’Amiens, Amiens

Informations pratiques

Visite du Temple à Amiens et découverte de l’orgue 19 et 20 septembre Temple protestant d’Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:30:00+02:00

Nous vous invitons très chaleureusement à visiter le lieu de culte de la paroisse protestante de la Somme à Amiens, le Temple. Vous pourrez découvrir un bâtiment datant des années 1950, exemple de l’architecture d’après-guerre, et en apprendre davantage sur les enjeux liés à sa conservation. Nous vous invitons également à admirer l’orgue unique de l’édifice, datant des années 1920, et à écouter des morceaux joués à l’orgue. Nous serons ravis de vous accompagner lors de votre visite et de répondre à vos questions.

Temple protestant d’Amiens 24 Rue Jean Catelas, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France https://amiens.epudf.org/ Le temple actuel, inauguré en 1952, remplace un édifice préexistant situé rue de Metz. L’architecte Maneval a realisé un ensemble de bâtiments, donc le temple, le presbytère, une salle de réunion et un logement.

Nous vous invitons très chaleureusement à visiter le lieu de culte de la paroisse protestante de la Somme à Amiens, le Temple. Vous pourrez découvrir un bâtiment datant des années 1950, exemple de et…

©Michèle Leneutre