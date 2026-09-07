Visite du Temple de la Grande Loge de France, Temple de la Grande Loge de France, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · Temple de la Grande Loge de France · Poitiers
Informations pratiques
Visite du Temple de la Grande Loge de France 19 et 20 septembre Temple de la Grande Loge de France Vienne
Gratuit. Réservation obligatoire : gldfjdp2025@gmail.com. Places limitées à 6 personnes par visite. Durée de la visite entre 30 et 45 minutes. Créneau de visite à déterminer lors de la réservation. Le temple n’est pas accessible PMR.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée du Temple de la Grande Loge de France ️
Découvrez l’architecture et les symboles du Temple de la Grande Loge de France à l’occasion d’une visite commentée exceptionnelle.
Une occasion rare d’explorer ce lieu chargé d’histoire et de sens !
Temple de la Grande Loge de France 5 bis rue du Trottoir, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gldfjdp2025@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:gldfjdp2025@gmail.com »}] Temple maçonnique Pas d’aménagement d’accès PMR.
Visite commentée du Temple de la Grande Loge de France ️
© Grande Loge de France
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