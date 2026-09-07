UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Poitiers

Visite du Temple de la Grande Loge de France, Temple de la Grande Loge de France, Poitiers

samedi 19 septembre 2026 · Temple de la Grande Loge de France · Poitiers

Visite du Temple de la Grande Loge de France, Temple de la Grande Loge de France, Poitiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple de la Grande Loge de France
Adresse
5 bis rue du Trottoir, 86000 Poitiers
Ville
86000 Poitiers
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Réservation obligatoire : gldfjdp2025@gmail.com. Places limitées à 6 personnes par visite. Durée de la visite entre 30 et 45 minutes. Créneau de visite à déterminer lors de la réservation. Le temple n'est pas accessible PMR.

Visite du Temple de la Grande Loge de France 19 et 20 septembre Temple de la Grande Loge de France Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire : gldfjdp2025@gmail.com. Places limitées à 6 personnes par visite. Durée de la visite entre 30 et 45 minutes. Créneau de visite à déterminer lors de la réservation. Le temple n’est pas accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du Temple de la Grande Loge de France ️

Découvrez l’architecture et les symboles du Temple de la Grande Loge de France à l’occasion d’une visite commentée exceptionnelle.
Une occasion rare d’explorer ce lieu chargé d’histoire et de sens !

Temple de la Grande Loge de France 5 bis rue du Trottoir, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gldfjdp2025@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:gldfjdp2025@gmail.com »}] Temple maçonnique Pas d’aménagement d’accès PMR.
Visite commentée du Temple de la Grande Loge de France ️

© Grande Loge de France

À voir aussi à Poitiers (Vienne)