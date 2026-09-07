Visite du Temple de Lagny, patrimoine remarquable, Eglise protestante unie de Lagny, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Visite du Temple de Lagny, patrimoine remarquable 19 et 20 septembre Eglise protestante unie de Lagny Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Venez decouvrir l’histoire du Temple de Lagny ainsi que l’arrivée des missionnaires protestants en péniche sur la Marne.

Eglise protestante unie de Lagny 4 Avenue de la République 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 06 17 20 12 48 https://lcmlv.epudf.org https://www.facebook.com/share/1EVJgMeiAL/?mibextid=wwXIfr

Visite libre