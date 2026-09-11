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Visite du Temple de Pentemont et exposition, Temple de Pentemont, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Temple de Pentemont · Paris

Visite du Temple de Pentemont et exposition, Temple de Pentemont, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple de Pentemont
Adresse
106 rue de Grenelle 75007 Paris
Ville
75007 Paris
Département
Paris
Tarif
Gratuit

Visite du Temple de Pentemont et exposition Samedi 19 septembre, 08h30 Temple de Pentemont Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Moments musicuax sur l’orgue Cavaillé-Coll et exposition de photos de Karine Bouvatier « Une croix sur le treillis », les aumoniers et aumonières protestantes aux armées. Visite libre ou guidée

Temple de Pentemont 106 rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 01 45 48 13 50 http://epupl.org Temple protestant situé dans une chapelle du XVIIIème siècle possédant un orgue Cavaillé-Coll Métro Solférino ou Bac. Bus 63,68,83,84, 94
Visite libre, visite commentée et exposition « Une croix sur le treillis »

©alamy

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