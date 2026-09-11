Visite du Temple de Pentemont et exposition, Temple de Pentemont, Paris

Informations pratiques

Visite du Temple de Pentemont et exposition Samedi 19 septembre, 08h30 Temple de Pentemont Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Moments musicuax sur l’orgue Cavaillé-Coll et exposition de photos de Karine Bouvatier « Une croix sur le treillis », les aumoniers et aumonières protestantes aux armées. Visite libre ou guidée

Temple de Pentemont 106 rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 01 45 48 13 50 http://epupl.org Temple protestant situé dans une chapelle du XVIIIème siècle possédant un orgue Cavaillé-Coll Métro Solférino ou Bac. Bus 63,68,83,84, 94

Visite libre, visite commentée et exposition « Une croix sur le treillis »

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