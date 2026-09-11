Visite du Temple de Pentemont et exposition, Temple de Pentemont, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Temple de Pentemont · Paris
Informations pratiques
Visite du Temple de Pentemont et exposition Samedi 19 septembre, 08h30 Temple de Pentemont Paris
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00
Moments musicuax sur l’orgue Cavaillé-Coll et exposition de photos de Karine Bouvatier « Une croix sur le treillis », les aumoniers et aumonières protestantes aux armées. Visite libre ou guidée
Temple de Pentemont 106 rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 01 45 48 13 50 http://epupl.org Temple protestant situé dans une chapelle du XVIIIème siècle possédant un orgue Cavaillé-Coll Métro Solférino ou Bac. Bus 63,68,83,84, 94
Visite libre, visite commentée et exposition « Une croix sur le treillis »
©alamy
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