Visite du Temple protestant, Temple protestant de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Visite du Temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant de Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Seul temple bâti après 1950 en Bourgogne, le temple de Mâcon est l’œuvre d’Oskar et de Fernande Bitterli, pour la conception et du cabinet d’architectes Barnabé Augros et Bernard Oechslin, pour la construction. Il reflète le modèle architectural des années 1970.Les architectes ont apporté un soin particulier à son aménagement et au dessin de son mobilier, adapté aux besoins du culte protestant. L’intérieur, très épuré, possède deux très beaux vitraux réalisés par les frères de Taizé, une bible rare offerte par l’évêché d’Autun et un orgue mis en valeur par l’excellente acoustique du bâtiment.

Le bâtiment a été labellisé : « site remarquable du XXe siècle ».

Temple protestant de Mâcon 32 rue Saint-Antoine, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Seul temple bâti après 1950 en Bourgogne, le temple de Mâcon est l’œuvre d’Oskar et de Fernande Bitterli, pour la conception et du cabinet d’architectes Barnabé Augros et Bernard Oechslin, pour la Il…

©Ville de Mâcon