Visite du théâtre municipal, Théâtre municipal de Sens, Sens

Visite du théâtre municipal Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 Théâtre municipal de Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire du théâtre municipal de Sens ! Des loges aux coulisses, découvrez les métiers du spectacle ainsi que les secrets de ce lieu dédié à la création.

Théâtre municipal de Sens 21 Bd des Garibaldi, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 83 81 00 https://www.theatre-sens.fr/

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