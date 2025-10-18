Visite du tribunal judiciaire, Tribunale judiciaire, Mâcon

Informations pratiques

Visite du tribunal judiciaire Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunale judiciaire Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cet édifice a été, avant la Révolution, l’hôtel du Marquis de Chevrier d’Igé.Il a été construit en 1716 par l’Abbé de Chevrier de Saint-Mauris, trésorier de l’église collégiale de Saint-Pierre, sur des terrains encombrés par les ruines de l’ancien couvent des Jacobins (détruit en 1567 par les protestants) et de l’église que Louis IX leur avait fait bâtir en 1255.

Départ de la dernière visite à 16 h 15

Tribunale judiciaire 8 rue de la Préfecture 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « cdad-saone-et-loire@justice.fr »}] Cet édifice fut, avant la Révolution, l’hôtel du Marquis de Chevrier d’Igé. Il a été construit en 1716 par l’abbé de Chevrier de Saint-Mauris, trésorier de l’église collégiale de Saint-Pierre, sur des terrains encombrés par les ruines de l’ancien couvent des Jacobins (détruit en 1567 par les protestants) et de l’église que Louis IX leur avait fait bâtir en 1255.

Cet édifice a été, avant la Révolution, l’hôtel du Marquis de Chevrier d’Igé.Il a été construit en 1716 par l’Abbé de Chevrier de Saint-Mauris, trésorier de l’église collégiale de Saint-Pierre, sur …

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