Visite du Vieux Palaiseau, Hôtel de ville, Palaiseau

Informations pratiques

Visite du Vieux Palaiseau 19 et 20 septembre Hôtel de ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite du Vieux Palaiseau par la Société historique de Palaiseau.

Hôtel de ville 91, rue de Paris 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

Visite du Vieux Palaiseau par la Société historique de Palaiseau.