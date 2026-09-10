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AGENDA · Palaiseau

Visite du Vieux Palaiseau, Hôtel de ville, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
91, rue de Paris 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Visite du Vieux Palaiseau 19 et 20 septembre Hôtel de ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite du Vieux Palaiseau par la Société historique de Palaiseau.

Hôtel de ville 91, rue de Paris 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
Visite du Vieux Palaiseau par la Société historique de Palaiseau.

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