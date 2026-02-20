Visite du vieux Tence RDV Office de tourisme Tence

Visite du vieux Tence

RDV Office de tourisme 32 Grande Rue Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12

Visite commentée des vieux quartiers de Tence, anecdotes en patois, occitan local.

.

RDV Office de tourisme 32 Grande Rue Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of the old quarters of Tence, anecdotes in patois, local Occitan.

L’événement Visite du vieux Tence Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon