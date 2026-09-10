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Visite du village et de l’église de Pesmes, Place des Promenades, Pesmes

samedi 19 septembre 2026 · Place des Promenades · Pesmes

Visite du village et de l’église de Pesmes, Place des Promenades, Pesmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place des Promenades
Adresse
Place des promenades,70140, Pesmes
Ville
70140 Pesmes
Département
Haute-Saône

Visite du village et de l’église de Pesmes Samedi 19 septembre, 14h30 Place des Promenades Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du village de Pesmes accompagné(e) d’un guide.
Laissez-vous conter son histoire au fil des ruelles, découvrez ses trésors patrimoniaux et prenez le temps d’observer les détails qui font tout son charme. Rendez-vous Place des Promenades à Pesmes pour le début de la visite.

Place des Promenades Place des promenades,70140, Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Lors des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du village de Pesmes accompagné(e) d’un guide.

© OT Val de Gray

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