Visite du village et de l’église de Pesmes, Place des Promenades, Pesmes

Informations pratiques

Visite du village et de l’église de Pesmes Samedi 19 septembre, 14h30 Place des Promenades Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du village de Pesmes accompagné(e) d’un guide.

Laissez-vous conter son histoire au fil des ruelles, découvrez ses trésors patrimoniaux et prenez le temps d’observer les détails qui font tout son charme. Rendez-vous Place des Promenades à Pesmes pour le début de la visite.

Place des Promenades Place des promenades,70140, Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Lors des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du village de Pesmes accompagné(e) d’un guide.

© OT Val de Gray