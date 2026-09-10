Visite du village et de l’église de Pesmes, Place des Promenades, Pesmes
samedi 19 septembre 2026 · Place des Promenades · Pesmes
Informations pratiques
Visite du village et de l’église de Pesmes Samedi 19 septembre, 14h30 Place des Promenades Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Lors des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du village de Pesmes accompagné(e) d’un guide.
Laissez-vous conter son histoire au fil des ruelles, découvrez ses trésors patrimoniaux et prenez le temps d’observer les détails qui font tout son charme. Rendez-vous Place des Promenades à Pesmes pour le début de la visite.
Place des Promenades Place des promenades,70140, Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Lors des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte du village de Pesmes accompagné(e) d’un guide.
© OT Val de Gray
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