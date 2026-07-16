Visite d’un atelier d’artiste peintre situé dans une cour classée monument historique l’Île Saint-Louis, Atelier Justine Bonvarlet, Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Atelier Justine Bonvarlet · Paris
Informations pratiques
Visite d’un atelier d’artiste peintre situé dans une cour classée monument historique l’Île Saint-Louis 18 – 20 septembre Atelier Justine Bonvarlet Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez un atelier d’artiste peintre ainsi qu’une cour classée monument historique sur l’Île Saint-Louis.
Atelier Justine Bonvarlet 15 quai de bourbon 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France 0613981601 http://www.justinebonvarlet.cloud Atelier de peintre et artiste-auteur. Métro ligne 1 St paul , hôtel de ville
Métro ligne 4 cité , métro ligne 7 pont marie .
Visite libre
©bonvarlet
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