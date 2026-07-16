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Visite d’un atelier d’artiste peintre situé dans une cour classée monument historique l’Île Saint-Louis, Atelier Justine Bonvarlet, Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Atelier Justine Bonvarlet · Paris

Visite d’un atelier d’artiste peintre situé dans une cour classée monument historique l’Île Saint-Louis, Atelier Justine Bonvarlet, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Justine Bonvarlet
Adresse
15 quai de bourbon 75004 Paris
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Visite d’un atelier d’artiste peintre situé dans une cour classée monument historique l’Île Saint-Louis 18 – 20 septembre Atelier Justine Bonvarlet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez un atelier d’artiste peintre ainsi qu’une cour classée monument historique sur l’Île Saint-Louis.

Atelier Justine Bonvarlet 15 quai de bourbon 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France 0613981601 http://www.justinebonvarlet.cloud Atelier de peintre et artiste-auteur. Métro ligne 1 St paul , hôtel de ville
Métro ligne 4 cité , métro ligne 7 pont marie .
Visite libre

©bonvarlet

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