Visite d’un atelier de restauration d’œuvres d’art, Atelier du Temps Passé, Paris

Informations pratiques

Visite d’un atelier de restauration d’œuvres d’art 19 et 20 septembre Atelier du Temps Passé Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans les coulisses de la restauration des œuvres d’art

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’équipe de l’Atelier du Temps Passé ouvre exceptionnellement ses portes et invite le public à découvrir les coulisses de la conservation-restauration des œuvres d’art, à travers un parcours immersif au cœur d’un atelier professionnel.

Une immersion au cœur d’un métier d’excellence

Les visiteurs pourront suivre les différentes étapes d’une restauration, depuis l’examen scientifique de l’œuvre jusqu’aux interventions de conservation et de restitution esthétique.

Des œuvres en cours de traitement permettront d’illustrer concrètement les problématiques rencontrées par les restaurateurs ainsi que les choix techniques mis en œuvre pour préserver l’authenticité et l’intégrité des biens culturels.

Des démonstrations et des échanges privilégiés

Tout au long de la visite, des démonstrations, des échanges avec les professionnels et des présentations de matériaux, outils et techniques permettront de mieux comprendre un métier de haute précision, à la croisée de l’histoire de l’art, des sciences du patrimoine et des métiers d’art.

Cette rencontre sera également l’occasion d’aborder les grands principes de la conservation-restauration, les enjeux de la préservation du patrimoine, la déontologie de la profession ainsi que les parcours de formation menant à ces métiers.

Conférence –Les Mystères de la peinture : trois chefs-d’œuvre passés au crible

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 15h

Par Éric Parmentier, historien de l’art et conférencier

Durée : environ 1 heure

Ouverte à tous, dans la limite des places disponibles

Qu’est-ce qu’un tableau ? Au-delà de la surface peinte, une œuvre est aussi un objet complexe dans lequel se superposent les intentions de l’artiste, celles du commanditaire, les transformations dues au temps et les interventions successives.

À travers trois œuvres majeures de la peinture occidentale

La Vierge du Chancelier Rolin de Jan van Eyck_,_

Les Ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune et

La Liseuse de Vermeer

Éric Parmentier propose de découvrir tout ce que ces chefs-d’œuvre peuvent dissimuler : messages codés, détails symboliques, transformations de la matière et révélations rendues possibles par la restauration et les techniques d’imagerie scientifique.

Une expérience exceptionnelle

Ces journées offrent une occasion rare de pénétrer dans un univers habituellement peu accessible et de découvrir, au plus près des œuvres, les savoir-faire qui contribuent chaque jour à la transmission et à la sauvegarde du patrimoine pour les générations futures.

https://www.atelierdutempspasse.fr/

Atelier du Temps Passé 3 avenue Daumesnil 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Paris Île-de-France 01 43 07 72 26 https://atelierdutempspasse.fr/ https://www.facebook.com/atelierdutempspasse [{« link »: « https://www.atelierdutempspasse.fr/ »}] Métros : Bastille / Gare de Lyon / Ledru Rollin

Parking Vinci Opéra Bastille

BUS :

Visite libre avec médiation

©atelierdutempspasse