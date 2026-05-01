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Visite d’un jardin privé Place de la République Magnac-Laval

Visite d’un jardin privé Place de la République Magnac-Laval

Visite d’un jardin privé Place de la République Magnac-Laval mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Magn'Accueil

Ville : 87190 Magnac-Laval

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 09:45:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Magnac-Laval

Visite d’un jardin privé

Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 09:45:00
fin : 2026-05-13 11:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Laissez-vous charmer par un jardin privé, véritable havre de paix niché au cœur du bourg de Magnac-Laval.   .

Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79 

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English : Visite d’un jardin privé

L’événement Visite d’un jardin privé Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres de Limousin

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