Visite d’un jardin privé Place de la République Magnac-Laval

Magnac-Laval

Visite d’un jardin privé

Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 09:45:00

fin : 2026-05-13 11:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Laissez-vous charmer par un jardin privé, véritable havre de paix niché au cœur du bourg de Magnac-Laval. .

Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79

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English : Visite d’un jardin privé

L’événement Visite d’un jardin privé Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres de Limousin