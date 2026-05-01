Visite d’un jardin privé Place de la République Magnac-Laval
Visite d’un jardin privé Place de la République Magnac-Laval mercredi 13 mai 2026.
Magnac-Laval
Visite d’un jardin privé
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 09:45:00
fin : 2026-05-13 11:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Laissez-vous charmer par un jardin privé, véritable havre de paix niché au cœur du bourg de Magnac-Laval. .
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite d’un jardin privé
L’événement Visite d’un jardin privé Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres de Limousin
À voir aussi à Magnac-Laval (Haute-Vienne)
- Goûter Quizz Franglais Magn’Accueil Magnac-Laval 9 mai 2026
- Restauration de l’Eglise Saint-Maximin de Magnac-Laval Place de la République Magnac-Laval 12 mai 2026
- Balade dessinée Tiers Lieu Magnac-Laval 20 mai 2026
- Conférence sur la restauration de l’Eglise St Maximin Salle de spectacle Magnac-Laval 22 mai 2026
- Célébrons La Danse Théâtre de Verdure Magnac-Laval 26 mai 2026