Visite d’une basilique néo-byzantine, sa crypte et ses 403 reliquaires, Basilique Sainte-Clotilde, Reims

Informations pratiques

Visite d’une basilique néo-byzantine, sa crypte et ses 403 reliquaires Dimanche 20 septembre, 14h00 Basilique Sainte-Clotilde Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association des amis du reliquaire de la basilique Sainte-Clotilde vous propose de découvrir ce lieu unique : le Reliquaire des Saints de France.

Après le visionnage d’une vidéo de présentation de la basilique (son histoire et ses particularités), vous pourrez la visiter librement, ainsi que la crypte reliquaire, à l’aide d’un support papier disponible en version française et anglaise.

Un questionnaire ludique sera proposé aux familles.

Basilique Sainte-Clotilde Avenue Sainte-Clotilde, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 85 56 61 Édifiée entre 1898 et 1901, la basilique Sainte-Clotilde est une église commémorative.

Le projet est conçu en 1896 pour célébrer le 14e centenaire du baptême de Clovis. Destiné à devenir le reliquaire de la France chrétienne, l’édifice abrite une crypte contenant 403 reliquaires et plus de 2 000 reliques.

Son architecte, Alphonse Gosset (1835-1914) — créateur du Grand Théâtre (actuel Opéra de Paris), des établissements Pommery ou encore d’habitations ouvrières rémoises — conçoit cet ambitieux monument dans un style néo-byzantin. Il s’inspire de son travail de recherche publié en 1877 sous le titre Les coupoles d’Orient et d’Occident, qui porte notamment sur la célèbre Sainte-Sophie de Constantinople.

La basilique est un édifice emblématique du faubourg ouvrier de Reims, né au XIXe siècle.

L’association des amis du reliquaire de la basilique Sainte-Clotilde vous propose de découvrir ce lieu unique : le Reliquaire des Saints de France.

© Alain Guionnot