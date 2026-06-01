Visite d’une copropriété rénovée, ALEC 78, Montigny-le-Bretonneux
Visite d’une copropriété rénovée, ALEC 78, Montigny-le-Bretonneux samedi 6 juin 2026.
Visite d’une copropriété rénovée Samedi 6 juin, 10h00 ALEC 78 Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Cette copropriété, située à Maurepas, est composée d’un bâtiment 6 étages construit en 1973 et comprenant 34 logements.
Les travaux se sont déroulés entre 2023 et 2026 :
– Isolation par l’extérieur des murs
– Isolation des toitures
– Mise en place d’une VMC
L’audit énergétique prévoit un gain énergétique de 40% et un passage d’une classe F à C.
La copropriété a mobilisé plusieurs dispositifs d’aides : MaPrimeRénov’ Copropriété, aides de la communauté d’agglomération et Eco prêt à taux zéro collectif
L’objet de cette visite est présenter les travaux de rénovation et de partager un retour d’expérience sur le déroulé du projet.
En présence :
– des membres du conseil syndical
– l’assistant à maîtrise d’ouvrage : Mme Haddaoui de Citémétrie
– le maître d’oeuvre : Mme Lahnine pour Scenalyance
– l’entreprise d’isolation par l’extérieur : M. Saadana pour Isoveo
– ALEC 78 : M. Bucaille, conseiller France Rénov’
Inscription obligatoire, nombre de places limité, vous recevrez une confirmation de votre participation par mail, avec le lieu de rendez-vous.
La priorité sera donnée aux copropriétés situées sur Saint-Quentin-en-Yvelines
Cette visite est organisée par l’ALEC 78 qui porte le Service public de la Rénovation de l’habitat France Rénov’ dans le centre Yvelines.
ALEC 78 7 bis avenue Paul Delouvrier Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/dbzYza »}]
Venez participer à ce retour d’expérience de la rénovation énergétique d’une copropriété des années 70 (isolation par l’extérieur, isolation du toit, VMC) SQY Rénovation Copropriété
ALEC 78
À voir aussi à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)
- Swing Touch / Jazz manouche mais pas que, Ferme du Manet, Montigny-le-Bretonneux 5 juin 2026
- Concert – Escales musicales, Temple de Montigny-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux 5 juin 2026
- Visite guidée et Animation au Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux 6 juin 2026
- Visite commentée du Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux 6 juin 2026
- Visite commentée du jardin et animation croquis de jardin, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux 7 juin 2026