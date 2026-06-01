Visite d’une copropriété rénovée, ALEC 78, Montigny-le-Bretonneux

Visite d’une copropriété rénovée Samedi 6 juin, 10h00 ALEC 78 Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Cette copropriété, située à Maurepas, est composée d’un bâtiment 6 étages construit en 1973 et comprenant 34 logements.

Les travaux se sont déroulés entre 2023 et 2026 :

– Isolation par l’extérieur des murs

– Isolation des toitures

– Mise en place d’une VMC

L’audit énergétique prévoit un gain énergétique de 40% et un passage d’une classe F à C.

La copropriété a mobilisé plusieurs dispositifs d’aides : MaPrimeRénov’ Copropriété, aides de la communauté d’agglomération et Eco prêt à taux zéro collectif

L’objet de cette visite est présenter les travaux de rénovation et de partager un retour d’expérience sur le déroulé du projet.

En présence :

– des membres du conseil syndical

– l’assistant à maîtrise d’ouvrage : Mme Haddaoui de Citémétrie

– le maître d’oeuvre : Mme Lahnine pour Scenalyance

– l’entreprise d’isolation par l’extérieur : M. Saadana pour Isoveo

– ALEC 78 : M. Bucaille, conseiller France Rénov’

Inscription obligatoire, nombre de places limité, vous recevrez une confirmation de votre participation par mail, avec le lieu de rendez-vous.

La priorité sera donnée aux copropriétés situées sur Saint-Quentin-en-Yvelines

Cette visite est organisée par l’ALEC 78 qui porte le Service public de la Rénovation de l’habitat France Rénov’ dans le centre Yvelines.

ALEC 78 7 bis avenue Paul Delouvrier Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/dbzYza »}]

Venez participer à ce retour d’expérience de la rénovation énergétique d’une copropriété des années 70 (isolation par l’extérieur, isolation du toit, VMC) SQY Rénovation Copropriété

ALEC 78