Visite guidée et Animation au Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux
Visite guidée et Animation au Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux samedi 6 juin 2026.
Visite guidée et Animation au Jardin de Félix 6 et 7 juin Jardin de Félix Yvelines
Pour les animations, le nombre de participant est limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
La visite sera commentée, et une aquarelliste Cécile Gay Loppinet, vous proposera comme animation une initiation au croquis de fleur.
Jardin de Félix 16 rue Mazière 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 06 50 90 53 08 https://assolejardindefeli.wixsite.com/lejardindefelix Jardin partagé depuis 25 ans, culture de légumes et de fleurs un peu sauvage. A proximité de la vieille église de Montigny-le-Bretonneux.
La visite sera commentée, et une aquarelliste Cécile Gay Loppinet, vous proposera comme animation une initiation au croquis de fleur.
©Jean-Luc Pasquier
À voir aussi à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)
- Swing Touch / Jazz manouche mais pas que, Ferme du Manet, Montigny-le-Bretonneux 5 juin 2026
- Concert – Escales musicales, Temple de Montigny-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux 5 juin 2026
- Visite d’une copropriété rénovée, ALEC 78, Montigny-le-Bretonneux 6 juin 2026
- Visite commentée du Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux 6 juin 2026
- Visite commentée du jardin et animation croquis de jardin, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux 7 juin 2026