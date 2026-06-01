Visite guidée et Animation au Jardin de Félix, Jardin de Félix, Montigny-le-Bretonneux

Visite guidée et Animation au Jardin de Félix 6 et 7 juin Jardin de Félix Yvelines

Pour les animations, le nombre de participant est limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La visite sera commentée, et une aquarelliste Cécile Gay Loppinet, vous proposera comme animation une initiation au croquis de fleur.

Jardin de Félix 16 rue Mazière 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 06 50 90 53 08 https://assolejardindefeli.wixsite.com/lejardindefelix Jardin partagé depuis 25 ans, culture de légumes et de fleurs un peu sauvage. A proximité de la vieille église de Montigny-le-Bretonneux.

La visite sera commentée, et une aquarelliste Cécile Gay Loppinet, vous proposera comme animation une initiation au croquis de fleur.

©Jean-Luc Pasquier