Visite d’une grande mosquée contemporaine, Grande Mosquée, Strasbourg

Informations pratiques

Visite d’une grande mosquée contemporaine 19 et 20 septembre Grande Mosquée Bas-Rhin

Une visite dure entre 30 et 45 minutes. Plusieurs guides seront disponibles. Chaque groupe composé de 15 à 20 visiteurs aura son propre guide

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Découvrez l’architecture remarquable d’un lieu de culte contemporain, parmi les plus vastes de France. Conçue par un architecte renommé, cette mosquée se distingue par ses lignes harmonieuses et son rôle emblématique. Des visites guidées en petits groupes vous permettront d’explorer ce lieu spirituel et culturel unique.

Grande Mosquée 6 rue Averroès 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Meinau Bas-Rhin Grand Est

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